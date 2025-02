Puskesmas Menteng Sebut Aplikasi untuk Cek Kesehatan Gratis Beberapa Kali Terkendala

Ketika ditanya, dirinya tidak bisa memastikan jumlah masyarakat yang mendaftar CKG ke Puskesmas Kecamatan Menteng melalui aplikasi Satu Sehat di hari ini. Sebab, server ASIK yang down sejak semalam.

Menurut dia, kejadian server ASIK yang terkendala tersebut bukan yang pertama kalinya selama hampir tiga pekan keberjalanan CKG. “Mungkin memang belum stabil saja, ya. Jadi enggak hari ini saja, memang up and down ya kondisi untuk Aplikasi Sehat Indonesiaku itu,” tuturnya.