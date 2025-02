Respons Petinggi Partai PAN, NasDem, PKS, dan PSI Soal Prabowo akan Maju Pilpres 2029

Pengumuman ini juga seiring dengan permintaan Prabowo kepada partai-partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus untuk terus kompak sampai 2029. Bahkan, Prabowo menawarkan KIM plus menjadi koalisi permanen. "Koalisinya untuk sampai 2029. Presiden Prabowo Subianto meminta koalisi KIM plus menjadi koalisi permanen," kata Waketum Partai Demokrat Benny Kabur Harman di acara yang sama.