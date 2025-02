Retret Kepala Daerah di Tengah Kebijakan Pemangkasan Anggaran

SPEI Yan Bidana memakai Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah untuk terbang ke Jakarta menghadiri pelantikannya. Bersumber juga dari APBD , Bupati Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan, itu mengatakan sudah menyetor uang Rp 2,75 juta per hari dalam sepekan untuk membiayai dirinya selama mengikuti retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah.

Mantan juru bicara Kementerian Luar Negeri itu mengatakan antusias mengikuti retret. Sebab, ia bisa bertemu dengan sesama gubernur senior lain untuk belajar dari mereka. “Sebagai new kid on the block, pemula, saya berkesempatan untuk belajar,” tuturnya.