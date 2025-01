Robert W. Hefner: Kebhinekaan Mampu Menghadang Populisme Agama

TEMPO.CO, Yogyakarta - Indonesianis asal Amerika Serikat Robert W. Hefner optimistis kebhinekaan mampu menghadang populisme agama yang menguat di Indonesia. “Populisme agama di Indonesia meningkat. Tapi, tak perlu khawatir karena Indonesia punya sumber daya manusia yang betul-betul istimewa,” katanya saat mengisi kuliah umum bertajuk Religious Populism in the United States and Indonesia di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Jumat, 27 Oktober 2017.