Rombongan Jamaah Haji Kloter 1 Tiba di Indonesia

TEMPO.CO, Jakarta - Rombongan Haji Kloter 1 Embarkasi Jakarta Pondok Gede (JKG 1) tiba di Lapangan Udara Halim Perdanakusuma Ahad, 18 September 2016, pukul 02.35 WIB.



Rombongan berjumlah 393 orang itu sebelumnya diberangkatkan dari Bandara Internasional King Abdul Aziz (KAAIA) Jeddah pukul 10.10 WAS menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA 7561.



Selain dari embarkasi Pondok Gede, sejak 17 September 2016 kemarin rombongan haji asal Indonesia telah bersiap meninggalkan tanah suci menuju Indonesia.



Dikutip dari siaran resmi Kementerian Agama, rombongan pertama diawali oleh sebanyak 300 jemaah haji kloter 1 Embarkasi Banjarmasin (BDJ 01) yang diberangkatkan pukul 01.00 dini hari Waktu Arab Saudi melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz (KAAIA) Jeddah.



Pemberangkatan BDJ 01 mundur sekitar dua jam dari jadwal semula. Awalnya, pemberangkatan dijadwalkan pada pukul 23.00 WAS. Namun tujuh unit bus yang akan membawa jemaah baru datang dua jam dari jadwal.



Selain Embarkasi Pondok Gede dan Banjarmasin, pemulangan jemaah haji kloter 1 yang diberangkatkan pada 17 September kemarin di antaranya:



1. Kloter 1 Embarkasi Padang (PDG 1), terbang pukul 12.40 WAS menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA 3401.

2. Kloter 1 Embarkasi Medan (MES 1), terbang pukul 14.30 WAS menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA 3201.

3. Kloter 1 Embarkasi Jakarta Bekasi (JKS 1), terbang pukul 17.10 WAS menggunakan Saudia Airlines dengan nomor penerbangan SV 5600.

4. Kloter 1 Embarkasi Makassar (UPG 1), terbang pukul 17.10 WAS menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA 1301.

5. Kloter 1 Embarkasi Surabaya (SUB 1), terbang pukul 18.30 WAS menggunakan Saudia Airlines dengan nomor penerbangan SV 5640.

6. Kloter 1 Embarkasi Batam (BTH 1), terbang pukul 19.00 WAS menggunakan Saudia Airlines dengan nomor penerbangan SV 5612.

7. Kloter 2 Embarkasi Jakarta Pondok Gede (JKG 2), terbang pukul 19.40 WAS menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA 7461.



