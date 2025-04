SBMPTN, Survei Tempo Ihwal 12 Fakultas Favorit PTN dan PTS

TEMPO.CO, Jakarta - Berdasarkan Survei nasional Tempo menemukan 12 fakultas incaran favorit para calon mahasiswa. Survei dilakukan terhadap 859 responden yang keseluruhannya siswa SMA kelas XII. Masing-masing terdiri atas 260 siswa dari Jabodetabek, 120 siswa Bandung, 124 siswa DI Yogyakarta,122 siswa Surabaya, 115 siswa Medan, dan 118 siswa Makassar.



Dari 859 responden, 61 persen siswa perempuan dan 39 persen laki-laki. Usia responden terdiri dari 18-19 tahun sebanyak 17 persen dan yang berusia 16-17 tahun sebanyak 83 persen.



Inilah 12 fakultas favorit berikut perguruan tinggi yang menaunginya:



1. Teknologi Informasi/Ilmu Komputer

Calon mahasiswa di 6 kota besar, menilai bahwa untuk program teknologi informasi atau ilmu komputer, ITB termasuk kampus paling favorit diantara perguruan tinggi negeri (PTN) lain. Urutan berikutnya adalah UGM yang dapat mengungguli UI. Terpaut jauh dari UI selanjutnya ada ITS. Dibawahnya lagi ada IPB yang dinilai sebanding dengan ITS. Peringkat ke-10 diduduki oleh Universitas Riau.



Perguruan tinggi swasta (PTS) yang dinilai mumpuni untuk program teknologi informasi atau ilmu komputer adalah Telkom University, secara berjenjang diikuti oleh Universitas Bina Nusantara (Ubinus), Perbanas Institute, Universitas Trisakti, Gunadarma, Unikom Bandung, Institut Teknologi Nasional, UPN Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, dan Universitas Pancasila.



2. Akuntansi

Untuk jurusan akuntansi, PTN terfavorit adalah UGM disusul Politeknik Keuangan Negara STAN, UI, Universitas Airlangga (Surabaya), Universitas Brawijaya (Malang), Universitas Padjadjaran (Bandung), Universitas Diponegoro Semarang, Universitas Hasanudin, Universitas Andalas, dan Universitas Sumatera Utara.



Dari PTS adalah Ubinus kemudian, Universitas Trisakti, Gunadarma, Perbanas Institute, Universitas Tarumanegara, Universitas Budi Luhur, Universitas Islam Indonesia, Universitas Katolik Atmajaya Jakarta, Universitas Islam Bandung, dan Universitas Pelita Harapan.



3. Hukum

UI menjadi pilihan pertama sebagai perguruan tinggi negeri terfavorit. Selanjutnya UGM, Universitas Padjadjaran, Unair, Undip, Unibraw, Unhas, USU, Unand dan Unsri.



Untuk PTS, Trisakti menjadi kampus paling favorit selanjutnya diikuti UPH, UAJY, Unpar, UII, Unisba, Unika Atmajaya Jakarta, Universitas Indonesia Esa Unggul, dan Universitas Pancasila.



4. Kedokteran Umum

Untuk kedokteran umum PTN yang terfavorit adalah UI dan UGM. Selanjutnya Unpad, Unair, Undip dan Unibraw, USU, Unhas, Unand, dan Unsri. Untuk PTS terfavorit Trisakti lalu Unisba, UII, UPH, Unika Atmajaya Jakarta, Untar, UMY, UII, Maranatha, Unjani, dan UKI.



5. Komunikasi

Di kalangan PTN, UI dan UGM paling favorit untuk jurusan komunikasi. Kemudian disusul peringkatnya oleh UNPAD, Unair, Undip, Unhas, USU, Universitas Sam Ratulangi, dan Unila.|



Untuk PTS, The London School of Public Relation (LSPR) menjadi favorit pertama lalu disusul Ubinus, Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IISIP), Unikom Bandung, Universitas Nasional, Universitas Pancasila, Universitas Islam Indonesia, Universitas Pelita Harapan, Universitas Budi Luhur, dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.



6. Desain Komunikasi Visual

Ada enam PTN yang menjadi pilihan calon mahasiswa yang ingin mempelajari desain komunikasi visual, yakni ITB, UGM, Unpad, Sekolah Tinggi Desain Indonesia (STDI), Institut Seni Indonesia (ISI), Universitas Negeri Semarang (Unnes), dan Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS).



Untuk PTS, Telkom University masih unggul. Kemudian IKJ, Ubinus, Trisakti, Itenas, Unikom, Untar, UPH, Institut Teknologi Harapan Bangsa Bandung, dan Universitas Esa Unggul.



7. Psikologi

PTN terfavorit untuk bidang psikologi adalah UGM. Peringkat di bawahnya UI lalu Unpad, Undip, Unair, Unibraw, USU, Unnes, dan Universitas Negeri Surabaya. Untuk PTS, Ubinus terfavorit lalu diikuti Gunadarma, Universitas Islam Bandung, UII, UPH, UP, Unjani, Unika Atmajaya, Untar, dan Untag Surabaya.



8. Manajemen

UI dan UGM menjadi dua kampus terfavorit untuk program studi manajemen. Urutan berikutnya adalah Unpad, Unair, Undip, Unibraw, Unhas, Unand, USU, dan Universitas Jenderal Soedirman. Sedangkan PTS adalah Ubinus, Perbanas Institute, Gunadarma, UII, Unpar, Usakti, Jaya Baya, Unikom, kemudian Unisba dan UMY.



9. Hubungan Internasional

Hasil survey menempatkan UI peringkat pertama. Disusul oleh UGM lalu Unair dan Unpad yang sebanding, Undip dan Unibraw, Unhas, Unand, Universitas Negeri Makassar, serta UNS. Trisakti menjadi kampus swasta terfavorit lalu disusul Ubinus, Al-Azhar dan Unjani, UPN Yogyakarta, Universitas Esa Unggul, Ubaya, Untar, dan Unikom.



10. Teknik Sipil

ITB menjadi yang terfavorit mengungguli UGM, UI, ITS, Undip, Unhas, Unibraw, USU, Unud, dan Unand. Untuk PTS, Trisaksi paling favorit setelah Gunadarma, Untar, UP, UPH, Ubinus, Unjani, STTNAS, Itenas, dan UMY.



11. Teknik Industri

ITB masih terfavorit. Kemudian diikuti peringkat di bawahnya yakni UGM, UI, ITS, Undip, USU, Unhas, UNS, Unud, dan Unand. Kalau PTS yang favorit adalah Trisakti kemudian diikuti Telkom University dari Bandung, UPH, Ubaya, UP, UPN Yogyakarta, Itenas, UMSU, UAJY, dan Unpar.



12. Teknik Mesin

ITB kembali menjadi terfavorit bagi calon mahasiswa yang berminat untuk melanjutkan kuliah ke jurusan teknik mesin. Posisi dibawahnya adalah UGM, UI, ITS, Undip, dan Unibraw, USU, Unhas, Universitas Negeri Medan, serta Unsri. Untuk PTS masih Trisakti kemudian Untar, STTNAS, Universitas Pancasila, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Itenas, UMI Makassar, Gunadarma, Unpas, dan UII.



