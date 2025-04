Secara Umum Arus Mudik Lebaran 2025 Lancar, Ini Kata Para Pejabat

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengklaim rekayasa lalu lintas one way yang diterapkan secara bertahap efektif melancarkan arus mudik Lebaran 2025. Sistem one way diterapkan secara bertahap sejak Kamis, 27 Maret 2025 malam, dimulai pada tingkat provinsi hingga nasional, dari KM 70 hingga KM 414.



Warga melintas di Jalur Lintas Pantai Selatan atau Pansela, di Wonosari, Gunung Kidul, 25 Maret 2022. Lintas Pansela Jawa memiliki jalur sepanjang 1.242 km dari Bayah, Provinsi Banten sampai ke Pacitan Provinsi Jawa Timur. Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan melakukan pembenahan agar dapat digunakan sebagai jalur alternatif mudik 2022. Tempo/Jati Mahatmaji