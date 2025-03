Sekjen Partai Komunis Vietnam Tiba di Indonesia, Disambut Trenggono dan Pramono Anung

Perbesar

Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis Vietnam To Lam tiba di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu, 9 Maret 2025 siang. To Lam diagendakan melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia pada 9-11 Maret 2025. Kedatangan To Lam disambut Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Foto: Tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden