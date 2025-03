Suara Wakil Rakyat Soal Kepengurusan FOLU Net Sink 2030 Ramai Dijabat Kader PSI

TEMPO.CO, Jakarta -Sejumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR tampaknya terusik dengan fenomena sederet nama kader Partai Solidaritas Indonesia atau PSI masuk dalam tim pengurus Forestry and Other Land Use atau FOLU Net Sink 2030. Mereka menilai ada unsur nepotisme lantaran penunjukan tersebut dilakukan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang juga Sekretaris Jenderal PSI.