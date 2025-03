Tanggapan Menhan, Mabes TNI, hingga Meutya Hafid Soal Letkol Teddy Jadi Seskab

Perbesar

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya (kiri) dan Presiden Prabowo Subianto pada peluncuran inisiatif Global Alliance against Hunger and Poverty dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Museum of Modern Art (MAM), Rio de Janeiro, Brasil, 18 November 2024. Global Alliance against Hunger and Poverty diluncurkan sebagai bentuk aksi global untuk mengatasi kelaparan dan kemiskinan yang masih menjadi tantangan mendesak dunia. BPMI Setpres/Laily Rachev

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini