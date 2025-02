Teknologi Pengampu Penyandang Disabilitas dan Hambatannya di Indonesia

"Akses terhadap ruang publik dan transportasi menjadi sangat penting. Misalnya kursi roda listrik elektric wheelchair sudah didukung oleh AI dan Internet of things," kata Antoni.

Teknologi selanjutnya yang banyak digunakan adalah aplikasi navigasi arah bagi disabilitas netra. Salah satu contohnya adalah aplikasi penunjuk arah yang berbasis Google Maps. Tidak hanya itu, terdapat teknologi pengampu yang dapat mendeskripsikan warna, teks,ruang dan bentuk seperti Seeing AI dan Be My Eyes.