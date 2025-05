Terima Kunjungan Parlemen Cina, Ini Harapan Jokowi

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo berharap target kerja sama ekonomi antara Cina dan Indonesia dapat dipenuhi. Hal ini Jokowi sampaikan saat menerima kunjungan Ketua National Committee of The Chinese People's Political Consultative Conference Yu Zhengseng di Istana Merdeka.



"Seperti diketahui, antara Indonesia dan Cina memiliki target perdagangan yang akan dicapai sekitar US$ 150 juta dan US$ 10 juta untuk pariwisata dan upaya peningkatan investasi," ujar Retno di Istana Merdeka, Senin, 27 Juli 2015.



Jokowi, kata Retno, juga berharap peningkatan kerja sama parlemen antarkedua negara dapat mendukung pencapaian target-target tersebut. Selain itu, upaya kedua negara juga perlu dilakukan untuk meningkatkan kerja sama yang sifatnya BUMN ke BUMN.



"Indonesia mengharapkan kerja sama ekonomi yang akan dilakukan dengan Cina akan menjadikan Indonesia sebagai basis produksi untuk wilayah Asia," ujarnya.



Lebih lanjut Retno menjelaskan bahwa konsultasi antara kedua negara telah rutin dilakukan, seperti antara kementerian perekonomian dan mitranya, maritim, sosial budaya, dan lainnya. "Dan tentunya hubungan kedua presiden juga sangat erat," katanya.



TIKA PRIMANDARI