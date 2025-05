TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI Fahri Hamzah mendesak pemerintah Arab Saudi segera mengungkap identitas semua korban meninggal maupun luka akibat tragedi Mina.



"Sebaiknya pemerintah Arab Saudi segera mengungkap identitas semua korban wafat (717 jemaah), nama, negara, dan keterangan lain yang relevan," katanya kepada wartawan di Jakarta, Jumat, 25 September 2015.



Pemerintah Arab Saudi juga perlu segera mendata jemaah yang terluka (863 jemaah) dan masih berada di rumah sakit atau di tempat penampungan lain. "Pemerintah Indonesia harus segera berkoordinasi dengan semua pihak dan bekerja secara proaktif untuk menjelaskan posisi 225 nama yang dikabarkan hilang," ujarnya.



Sebetulnya, kata Wakil Ketua DPR ini, tidak terlalu sulit mengecek karena sejak awal database cukup lengkap untuk memantau kelompok dan pergerakan kelompok jemaah berdasarkan kloter, Kelompok Bimbingan Ibadah Haji, dan sebagainya. "Dengan itu, kita berharap pemerintah Indonesia secara maksimal menggunakan waktu dan fasilitas yang ada untuk mencari posisi sisa jemaah kita," tuturnya.



Hingga Jumat, pemerintah Indonesia mengungkapkan total 225 jemaah haji Indonesia hilang atau belum teridentifikasi posisi mereka sejak tragedi Mina. Mereka yang belum ditemukan tidak termasuk tiga yang sudah dipastikan wafat dan enam yang dirawat di rumah sakit.



Dua hari berselang setelah tragedi Mina, pemerintah Saudi memang belum merilis secara resmi asal negara korban tewas. Namun data yang dikumpulkan The Times of India dari media dan otoritas negara-negara lain menunjukkan kewarganegaraan korban, yaitu



- Algeria: 3 tewas

- Burundi: 1 tewas

- Mesir: 14 tewas

- Iran: 131 tewas

- India: 14 tewas

- Indonesia: 3 tewas

- Kenya: 3 tewas

- Maroko: 87 tewas, berdasarkan laporan media Maroko

- Belanda: 1 tewas

- Pakistan: 7 tewas

- Senegal: 5 tewas

- Somalia: 8 tewas, berdasarkan laporan media setempat

- Tanzania: 4 tewas



INDRI MAULIDAR | THE TIMES OF INDIA | ANTARA