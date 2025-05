TEMPO.CO, Jakarta - Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag RI, Abdul Jamil menyatakan bahwa telah melakukan serangkaian koordinasi untuk mengetahui perkembangan data terkini jemaah haji yang mengalami musibah di Mina. Dalam 2 hari terakhir, Pemerintah Kerajaan Arab Saudi tengah melakukan proses evakuasi dan inventarisasi data para korban. Berikut data korban meninggal dan luka di tragedi Mina hingga hari ini, Sabtu, 26 September 2015.



Jumlah jemaah yang meninggal dunia sebanyak 14 orang, yaitu:

1. Hamid Atwi Tarji Rofia, kloter SUB 48 nomor paspor B1467965;

2. Busyaiyah Syahrel Abdul Gafar, kloter BTH 14 nomor paspor A2708446;

3. Abdul Karim Sumarmi Idris, kloter SUB 48 nomor paspor B1023417;

4. Abdul Halim bin Ali Satina, kloter SUB 48 nomor paspor A4514455;

5. Eti Kusmiati Idit Supriadi, kloter JKS 61 nomor paspor B0932959;

6. Nani Unah Ratnani, kloter JKS 61 nomor paspor B0745299;

7. Mohammad Yuhan Suprianto, kloter JKS 61 nomor paspor A5737138;

8. Koko Koswara Oyong Suwaryo, kloter JKS 61 nomor paspor B0732931;

9. Adryansyah Idris Usman, kloter BTH 14 nomor paspor A3826040;

10. Dede Kurniasih Sulaeman, kloter JKS 61 nomor paspor B0745305;

11. Dadang Barmara Memed, kloter JKS 61 nomor paspor B0214365;

12. Yahman Mistan Meslan, kloter UPG 10 nomor paspor B0693120;

13. Ratna Abdul Gani Muhammad, kloter BDJ 1 nomor paspor A0912791;

14. Susimah Slamet Abdullah, kloter SOC 62 nomor paspor B0874968.



Adapun jumlah jemaah yang mengalami cedera dan masih dirawat di rumah sakit sebanyak 6 orang dengan perincian sebagai berikut:



1. Zulaiha Alam dari kloter BTH 14 dengan nomor paspor B1306305 saat ini dirawat di rumah sakit Jizrul Mina.

2. Ubaid bin Komaruddin dari kloter JKS 61 dengan nomor paspor B0745300 saat ini dirawat di rumah sakit Jizrul Mina.

3. Ending bin Rukanda dari kloter JKS 61 dengan nomor paspor B0745297 saat ini dirawat di rumah sakit Jizrul Mina.

4. Arninda Idris dari kloter BTH 14 dengan nomor paspor B1307797 saat ini dirawat di rumah sakit King Abdullah.

5. Fadillah Nurdin dari kloter BTH 14 dengan nomor paspor B1306258 saat ini dirawat Klinik 107 Makkah.

6. Yusniar Abdul Malik dari kloter MES 7 dengan nomor paspor B1060451 saat ini dirawat di rumah sakit King Fahd Angkatan Bersenjata di Jeddah.



Sampai dengan saat ini, PPIH Arab Saudi terus mengumpulkan data jemaah haji yang belum kembali ke pemondokan. "Dari jumlah sebelumnya yang mencapai 225 orang, data saat ini yang belum kembali sebanyak 112 orang," kata PPIH Arab Saudi. Perincian jemaah haji yang belum kembali adalah:



1. Kloter BTH 14 sebanyak 14 orang

2. Kloter SUB 48 sebanyak 16 orang

3. Kloter JKS 61 sebanyak 64 orang

4. Kloter UPG 10 sebanyak 7 orang

5. Kloter SOC 62 sebanyak 11 orang



ARKHELAUS WISNU