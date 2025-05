TRAGEDI MINA: Jemaah Haji Indonesia yang Meninggal 34 Orang

TEMPO.CO, Jakarta - Jumlah jemaah Indonesia yang menjadi korban dalam peristiwa Mina bertambah dari 19 menjadi 34 orang, setelah tim Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) melakukan identifikasi pada Minggu siang.



Ke-15 nama baru yang masuk sebagai korban meninggal dalam musibah Mina tanggal 24 September sekitar pukul 7.40 WAS itu adalah:

1. Nabaha Matsen Tarif (kloter BTH 14, nomor paspor B1306146

2. Reni Arfiani Kaherdin, kloter BTH 14, nomor paspor B1311784

3. Ponpon Sadjaah Sastrapradja, kloter BTH 14, nomor paspor B0524212

4. Tanti Puspitawati Suharsono, kloter JKS 61, nomor paspor B092927

5. Rina Ocktarina Siroz Thoyib, kloter JKS 61, nomor paspor A3729946

6. Neneng Nurjuwitawati Deni Sahroni, kloter JKS 61, nomor paspor B0932973

7. Erik Suryaman Aceng Kartika, kloter JKS 61, nomor paspor B0933000

8. Eni Sukarni Oyo, kloter JKS 61, nomor paspor B0724661

9. Atik Suryati Suarno, kloter JKS 61, nomor paspor B0732946

10. Endang Sutiana Atang, kloter JKS 61, nomor paspor B0929866

11. Debi Merlindayani Hamdani, kloter JKS 61, nomor paspor B0476595

12. Wisma Widyana Puspitasari, kloter JKS 61, nomor paspor B1211713

13. Tasmudji Agung Seputro, kloter SUB 48, nomor paspor B1225358

14. Muzayyana Tahir Saruni, kloter SUB 48, nomor paspor B1467939

15. Nadjemiah Samad Madjida, kloter UPG 10, nomor paspor B0693478.



19 Korban Meninggal yang sudah diumumkan sebelumnya:



1. Abdul Halim bin Ali Satina, kloter SUB 48, nomor paspor A4514455

2. Eti Kusmiati Idit Supriadi, kloter JKS 61, nomor paspor B0932959

3. Nani Unah Ratnani, kloter JKS 61, nomor paspor B0745299

4. Mohammad Yuhan Suprianto, kloter JKS 61, nomor paspor A5737138

5. Koko Koswara Oyong Suwaryo, kloter JKS 61, nomor paspor B0732931

6. Adryansyah Idris Usman, kloter BTH 14, nomor paspor A3826040

7. Dede Kurniasih Sulaeman, kloter JKS 61, nomor paspor B0745305

8. Dadang Barmara Memed, kloter JKS 61, nomor paspor B0214365

9. Yahman Mistan Meslan, kloter UPG 10, nomor paspor B0693120

10. Ratna Abdul Gani Muhammad, kloter BDJ 1, nomor paspor A0912791

11. Susimah Slamet Abdullah, kloter SOC 62, nomor paspor B0874968

12. Hamid Atwi Tarji Rofia, kloter SUB 48, nomor paspor B1467965

13 Busyaiyah Syahrel Abdul Gafar, kloter BTH 14, nomor paspor A27084

14. Abdul Karim Sumarmi Idris, Kloter SUB 46, nomor paspor B1023417

15. Nero Sahi Astro, kloter SUB 48 (Surabaya) nomor paspor B1225386

16. Rochmani Pawiroredjo Karsodikromo, kloter SUB 61 (Surabaya), nomor paspor B1045049

17. Siti Muanifah Zainudin Sahlan, kloter SUB 61 (Surabaya), nomor paspor B1469941

18. Rasno Asyidik Kardan, kloter JKS 61 (Jakarta-Bekasi), nomor paspor B0745304

19. Sri Prabandari Markani, kloter SOC 62 (Solo), nomor paspor B0875692.

Sebelumnya ada ada 112 anggota jemaah haji yang hilang setelah tragedi Mina. Ketua Komisi Pengawas Haji Indonesia Slamet Effendy Yusuf mendapat kabar teranyar bahwa 113 orang dari 225 jemaah haji Indonesia yang dikabarkan hilang sudah kembali ke maktab atau pemondokan masing-masing pada Sabtu siang. Kini jumlah itu berkurang lagi, karena data pada Minggu jumlah jemaah haji Indonesia yang meninggal bertambah 15 orang.

Kepala Daerah Kerja (Daker) Mekah Arsyad Hidayat mengatakan tim terus bekerja mencari informasi terkait dengan masih adanya jemaah yang belum kembali ke pemondokan dengan menyisir rumah sakit Arab Saudi. Selain itu, pihaknya mengidentifikasi jenazah para korban yang ada di tempat pemulasaran Al Mu'ashim, Mekah.



BS | DANANg FIRMANTO | Antara