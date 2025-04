Try Sutrisno: Jangan Hidup yang Destruktif

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Indonesia ke 6 Try Sutrisno mengajak masyarakat pada momen Kemerdekaan Republik Indonesia ke 72 untuk mengobarkan semangat hidup berbangsa dan bernegara. “Jangan hidup yang destruktif,” kata dia usai menghadiri perhelatan konser Pancasila Gemilang di Jakarta Convention Center, Selasa malam, 22 Agustus 2017.



Try bersama istrinya Tuti Sutiawati datang di konser Pancasila Gemilang yang dihelat oleh Unit Kerja Presiden (UKP) Pancasila di Plenary Hall JCC. Mereka menyaksikan pertunjukan seni dan musik yang ditampilkan sejumlah seniman.



Tidak hanya Try Sutrisno yang hadir, deretan menteri kabinet kerja pun hadir. Di antaranya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, hingga Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.

Try melanjutkan bahwa hidup itu berseni, seperti apa yang ditampilkan dalam konser Pancasila Gemilang. Ia berharap dalam momen kemerdekaan ini masyarakat memiliki gairah hidup layaknya penampilan para seniman dan artis di konser tersebut.



Menurut Try Sutrisno, dalam membagun kehidupan berbangsa dan bernegara, semua aspek juga harus tumbuh. “Semua bidang harus digerakkan dengan kompak dan senyum,” kata dia.



Sementara itu, dalam Konser Pancasila Gemilang ini juga menampilkan beberapa penyanyi seperti Dira Sugandi, Tulus dan grup musik Slank. Mereka memeriahkan konser yang mengusung semangat Festival Prestasi Indonesia: Pancasila Inspirasi Maju. Adapun acara juga dihadiri oleh puluhan putra putri bangsa yang berprestasi dalam bidang olahraga, musik, sains, dan seni budaya.



DANANG FIRMANTO