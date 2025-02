Veronica Tan Hadiri HUT IWAPI ke-50: Kontribusi Besar dari Perempuan Pengusaha Indonesia

Organisasi IWAPI tidak hanya berfokus pada kegiatan pengusaha, tetapi juga berfokus pada kegiatan pelatihan. Pada 2003, IWAPI menggelar pelatihan Public Speaking and How to Writer yang berlangsung di Jakarta. Masih di tahun yang sama, IWAPI kembali menggelar pelatihan kewirausahaan I tentang pembuatan company profile dan manajemen promosi perusahaan.