Wahana Inklusi Indonesia Minta RUU Sisdiknas Akomodasi Penyelenggaraan Pendidikan untuk Disabilitas

TEMPO.CO, Jakarta - Organisasi penyandang disabilitas yang bergerak di bidang advokasi dan pendampingan pendidikan inklusif, Wahana Inklusi Indonesia (WII), meminta agar revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) mengatur penyelenggaraan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Salah satu acuan yang dapat digunakan adalah pasal 24 United Nations Convention on The Rights of People with Disability (UNCRPD) tentang kewajiban pemerintah dalam memenuhi hak Pendidikan bagi penyandang disabilitas.