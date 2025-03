Wakil Ketua Komisi IV DPR Pertanyakan Masuknya Kader PSI di FOLU Net Sink 2030

TEMPO.CO, Jakarta -- Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Alex Indra Lukman mempertanyakan mekanisme penunjukan struktur organisasi Operation Management Office Indonesia Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030. Dalam struktur itu, sejumlah kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menjadi bagian tim personel, termasuk Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.