Wapres Kalla Akan Kembali Berobat di Klinik Mayo

TEMPO.CO, New York - Dalam kunjungan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi Pembangunan Berkelanjutan 2015 di Markas PBB di New York, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyempatkan mampir ke Klinik Mayo di Minnesota.



“Ini pemeriksaan rutin, dua tahun lalu dan sebelumnya saya juga melakukan hal yang sama,” kata Jusuf Kalla kepada Tempo di New York pada Jumat siang, 25 April 2015. Pada Agustus 2014, seusai pemilihan presiden, Kalla juga berobat di Klinik Mayo.



Mayo Clinic Minnesota dinobatkan sebagai rumah sakit terbaik di Amerika tahun 2014 versi U.S. News & World Report. Rumah sakit ini mengalahkan hampir 5.000 rumah sakit lain yang ada di Amerika. Dalam daftar yang dirilis U.S News, Mayo mendapat 8 peringkat pertama dari 16 daftar spesialisasi yang didata.



Pada 9 September 2015, dokter Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo memasang satu ring pada jantung Jusuf Kalla, yang berusia 72. Setelah operasi, dia memuji kehebatan tim dokter RSCM karena tidak menemui kendala saat memasang ring pada jantung. Dengan demikian, masyarakat Indonesia, kata dia, tidak perlu pergi ke Singapura untuk memasang ring pada jantung.



Rombongan Jusuf Kalla berangkat ke New York pada 23 September 2015 dengan pesawat komersial yang transit di Dubai. Di New York, Kalla tidak mendapat pengawalan khusus karena bukan kepala negara. Alhasil, dia banyak berjalan kaki dari Hotel Hilton menuju Markas PBB dan kantor Perwakilan Tetap.



Pada 30 September, Kalla naik pesawat ke Minnesota untuk berobat di Mayo Clinic Rochester. Di klinik tempat sejumlah orang kaya dunia berobat ini, Kalla tinggal hingga 1 Oktober. Kemudian dilanjutkan kembali ke New York untuk mengikuti sidang di Markas PBB. Pada 4 Oktober 2015, Jusuf Kalla kembali ke Tanah Air dengan pesawat komersial.



UNTUNG WIDYANTO (NEW YORK)