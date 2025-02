25 Tahun INACRAFT, dari Smart Village ke Pasar Global

Info Event - The Jakarta International Handicraft Trade Fair (INACRAFT) kembali hadir pada 5-9 Februari 2025 di Jakarta. Dengan menempati seluruh hall seluas 24.941 meter persegi, pameran kerajinan tangan terbesar dan terlengkap se-Asia Tenggara ini merayakan perjalanan 25 tahunnya yang bertemakan “From Smart Village to Global Market.” Mengusung konsep “Sustainability and Collaboration,” INACRAFT 2025 menjadi momen istimewa yang tidak hanya sekadar pameran, tetapi juga sarana edukasi dan sosialisasi bagi para peserta maupun pengunjung.

Kemitraan dengan berbagai pihak turut mendukung kesuksesan acara ini. Bank Mandiri sebagai Official Banking Partner menghadirkan program menarik seperti penukaran Livin’ Poin, cashback spesial, dan raffle dengan hadiah eksklusif. Pos Indonesia sebagai Official Logistic Partner, Doku sebagai Official Ticket Partner, dan Big Bird sebagai Official Shuttle Partner juga memastikan kemudahan akses dan layanan bagi pengunjung.