Acara Pasar Modal Tertua di Indonesia Kembali Digelar

Capital Market Seminar menghadirkan diskusi bertema besar "The Ascendant Resurgence: Catalyzing Market Prestige Across Horizon Shifts," dengan pembicara-pembicara ternama seperti Pahala Mansury, Bambang Soesatyo, dan Fithra Faisal. Acara ini bertujuan memberikan edukasi kepada investor muda, baik bagi internal panitia maupun peserta eksternal, dengan berlandaskan nilai-nilai PROFGAN (Professionalism, Family, and Elegance).

Sesi kedua bertajuk "The Market's New Frontier: The Outlook for Indonesia's Blue Chip Stocks" menghadirkan Indra Marpaung, Oki Ramadhani, Genta, Iman, dan Ahmad Solihin. Diskusi ini membahas prospek saham unggulan Indonesia, faktor-faktor yang memengaruhi kinerja emiten besar, serta strategi investasi menghadapi dinamika pasar.