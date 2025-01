Best Western Premier The Hive Sulap Sisa Tissue Roll Menjadi Dekorasi Natal

Info Event - Produk hasil daur ulang terlihat menghiasi lobby hotel Best Western Premier The Hive. Sisa-sisa kardus yang dibuat sedemikian rupa ternyata dapat mempercantik sudut ruangan dan menambahkan aksen liburan akhir tahun.

Salah satu cara Best Western Premier The Hive memeriahkan hari Natal adalah dengan menambahkan dekorasi natal di beberapa sudut ruangan hotel. Namun kali ini ada yang unik dari instalasi yang ditampilkan oleh Best Western Premier The Hive. Pohon natal yang disuguhkan kali ini terbuat dari limbah anorganik hotel.

Best Western Premier The Hive ingin membantu dan berkomitmen terhadap lingkungan yang berkelanjutan dengan mendaur ulang sampah hotel menjadi sesuatu yang kreatif, inovatif, dan bermanfaat. Salah satunya dilakukan dengan mendaur ulang sampah yang kemudian dibuat sebagai hiasan. Kali ini, Best Western Premier The Hive menggunakan kardus bekas dan tulang tissue roll untuk membuat pohon natal sebagai dekorasi natal.

Team Best Western Premier The Hive bekerja sama dalam pembuatan dekorasi natal tahun ini, dimulai dengan pengumpulan sisa tissue roll, perancangan, hingga pemasangan dekorasi sehingga dapat memanjakan mata para tamu hotel. Best Western Premier The Hive dapat membuktikan bahwa industry perhotelan juga bisa berkomitmen untuk ramah lingkungan.

Best Western Premier The Hive merupakan salah satu jaringan perusahaan Best Western Indonesia yang bergerak dalam jasa perhotelan bintang 5 di Jakarta Timur, yang dekat dengan Tol Jabodetabek, Bandar Udara International Halim Perdana Kusuma, Stasiun Kereta Cepat China, dan moda transportasi umum seperti, LRT, Busway, dan juga Commuter Line.