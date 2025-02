FORTUNE Indonesia Summit 2025: Inspirasi dan Kolaborasi untuk Masa Depan Bisnis

Sebagai konferensi bisnis terkemuka, FORTUNE Indonesia Summit 2025 akan menghadirkan diskusi inspiratif dengan tiga tema utama: Substantive, Amplified, dan Sustainable. Acara ini juga memberikan penghargaan bergengsi seperti Businessperson of the Year dan 40 Under 40 untuk tokoh-tokoh muda berpengaruh di Indonesia. Selain itu, perusahaan yang berhasil mendorong perubahan positif akan diakui melalui penghargaan Change the World.