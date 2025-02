IIMS 2025 Segera Hadir, Ajang Tepat untuk Memilih Kendaraan Mudik Impian Keluarga

Penyelenggaraan IIMS 2025 akan dimulai dengan Opening Ceremony pada 12 Februari 2025 dan akan dilanjutkan dengan berbagai program menarik selama 11 hari penuh hingga 23 Februari 2025. Beberapa program lainnya yaitu IIMS Drift, IIMS Special Guest Car, Gokart, Ikatan Motor Indonesia (IMI), IOF for Fun & Humanity, EV Test Ride, Indonesia Iconic Racer, PPMKI, PAHAMI Audio Contest All Champions, Indonesia Boating Gathering, Outdoor Pool Area, RC Scale, Outdoor Test Ride & Drive, Pergikebulan, Otomotif Group Xperience, Bikers Dakwah, International Automodified, KOSMIK, IIMS Push Bike, IIMS Special Guest Experience, IIMS Infinite Live, IIMS Infinite Show, IIMS Community Experience, Naikmotor.com, Satmori, Sunmori, IIMS Award, IIMS Squad, Talkshow, IIMS Closing Ceremony, serta dua program baru yaitu IIMS Flying Car dan IIMS Burn Out Show.

Tak hanya deretan program menarik saja, IIMS 2025 juga memberikan kesempatan yang lebih banyak bagi para pemegang merek otomotif untuk menampilkan produk mereka dengan memperluas area pameran IIMS 2025 hingga ke Gambir Expo. Salah satu perusahaan yang akan memasarkan produk mereka di area Gambir Expo adalah PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN), anak perusahaan dari Toyota Motor Corporation yang berperan sebagai produsen dan pengekspor kendaraan Toyota di Indonesia. Selain itu, akan ada program andalan Toyota Beyond Zero Carbon Netral Community Event di area Gambir Expo, Kemayoran.

Sebelumnya beberapa artis sudah lebih dahulu dipastikan akan tampil di IIMS Infinite Live seperti Raisa, Dewa 19 Feat Marcello Tahitoe, Kahitna, Iwan Fals & Band, Coldiac, Juicy Luicy, Dere, Maliq & d’Essentials, Lomba Sihir, Feast, Hindia, The Changcuters, dan Kla Project. Deretan penyanyi ternama tanah air dan internasional tersebut akan hadir dan siap menghibur para pengunjung dalam 11 days of exclusive concert di IIMS Infinite Live.

Bagi pengunjung yang ingin menikmati sajian hiburan dari IIMS Infinite Show dan IIMS Infinite Live bisa membeli tiket tambahan dengan cara melakukan top up tiket IIMS pada ticket box yang berlokasi di area open space JIExpo Kemayoran. Para pengunjung hanya perlu membayar harga ‘selisih’ dari tiket IIMS 2025 sesuai kategori hari tiket IIMS Infinite Live 2025. Adapun rincian harga top up sebagai berikut, Rp 50.000 untuk premium day (13 Februari), Rp 160.000 special love song on Valentine Day (14 Februari), dan 15-23 Februari bisa top up dengan harga Rp 100.000.