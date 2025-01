Finalis Kejahatan Terorganisasi dan Korupsi 2024

Juri menyebut, Jokowi masuk dalam nominasi karena melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi dan merusak lembaga pemilu yang menguntungkan putranya. Sayangnya, Jokowi belum juara. The Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) menetapkan Bashar al-Assad, pemimpin Suriah yang baru digulingkan, sebagai pemimpin paling korup tahun 2024 atau “Person Of The Year In Organized Crime And Corruption”.