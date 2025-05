Pelajar Sekolah Terpadu Pahoa Unjuk Gigi di AYIMUN 17th

Info Event - paSatu per satu siswa Sekolah Terpadu Pahoa berdiri di hadapan ratusan peserta dari berbagai negara, menyuarakan pendapat mereka dalam simulasi sidang PBB bertajuk Asia Youth International Model United Nations (AYIMUN) ke-17. Bertempat di Rama Gardens Hotel, Bangkok, Thailand, konferensi internasional yang berlangsung pada 2–5 Mei 2025 itu mempertemukan lebih dari 600 pelajar dari 40 negara. Dari Indonesia, sebanyak 41 siswa Sekolah Terpadu Pahoa—terdiri atas 25 siswa jenjang SMP dan 16 siswa SMA—menjadi delegasi muda yang tak hanya hadir, tetapi juga mencuri perhatian.

Lima dari 41 siswa Pahoa berhasil membawa pulang penghargaan prestisius. Dari jenjang SMP, Charlene Chaitra meraih predikat Best Delegate, Michelle Nailah Zhuo sebagai Most Outstanding Delegate, Hazel Fayola Wang mendapat Honorable Mention, dan Toby Hansen menerima Verbal Commendation. Sementara dari jenjang SMA, Chanel Chandra dinobatkan sebagai Most Outstanding Delegate.