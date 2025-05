PEVS 2025 Kobarkan Optimisme Industri Kendaraan Listrik

Info Event - Meski dinamika global belum sepenuhnya stabil, semangat untuk mendorong transformasi menuju kendaraan listrik tak surut. PERIKLINDO bersama Dyandra Promosindo kembali menggelar PERIKLINDO Electric Vehicle Show, PEVS 2025 in Collaboration with Asiabike Jakarta mulai 29 April hingga 4 Mei 2025 di JIExpo Kemayoran, Jakarta. Pameran tahun ini hadir dengan peserta lebih beragam dan membawa pesan optimisme bagi masa depan industri kendaraan listrik di Indonesia.

Forum ABJ yang menjadi bagian dari hari pembukaan mengangkat tema “Policy Breakthrough: Constructing a New Ecosystem for the Electric Vehicle Industry in Indonesia and Southeast Asia”. Forum ini menghadirkan diskusi mendalam soal sertifikasi regional, perubahan permintaan pasar, hingga dampak kebijakan perdagangan internasional.