Ramadan Penuh Kejutan di Harris Sentul City

Salah satu penawaran terbaik adalah Ramadan Kareem All You Can Eat di Harris Café. Paket ini menyajikan beragam hidangan lezat dalam konsep buffet dengan harga Rp 200.000 net per orang. Untuk tamu yang datang berkelompok, tersedia promo Beli 4 Dapat 5. Anggota Ascott Star Reward (ASR) juga berhak mendapatkan diskon 15%, membuat pengalaman berbuka semakin hemat dan berkesan.