Ramadan Sejuta Rasa di Aryaduta Menteng

Menyambut bulan suci Ramadan, Aryaduta Menteng menawarkan paket buka puasa All You Can Eat Buffet di JP Bistro seharga Rp. 350.000 net per orang. Setiap harinya, restoran ini menyajikan hidangan yang berbeda dengan memadukan tradisi kuliner Indonesia dan cita rasa Timur Tengah, menciptakan pengalaman berbuka puasa yang istimewa.