Ramadhan Jazz Festival 2025: Musik, Dakwah, dan Misi Sosial di Pelataran Masjid Cut Meutia

Mengusung tema "Our Time Is Now", RJF tahun ini mengajak generasi muda untuk lebih berani mengambil peran dalam menciptakan perubahan positif di sekeliling mereka. Sejumlah musisi ternama tampil memeriahkan festival ini. Pada hari pertama, panggung RJF diisi dengan suara merdu Salma Salsabil, penampilan energik Pendarra, serta irama segar dari HIVI dan Rafi Sudirman. Sementara di hari kedua, suasana kian semarak berkat penampilan Kunto Aji, Nabilla Taqiyyah, Wijaya 80, Nadhif Basalamah, hingga Burgundy.