Reuni Istimewa Lee Min ho dan Minoz Indonesia di Jakarta

Tingginya antusiasme terlihat dari penjualan tiket yang berlangsung sangat cepat. Kategori VVIP dan VIP dilaporkan telah terjual habis hanya dalam waktu singkat. Ini menunjukkan betapa besar kecintaan dan kerinduan Minoz Indonesia terhadap sang aktor, yang dikenal lewat drama-drama hits seperti Boys Over Flowers, The Heirs, dan The King: Eternal Monarch.