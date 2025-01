Karya Seni Pilihan Tempo 2024: Oase Politik yang Sumpek

MESKI tahun 2024 ditutup dengan sensor pameran lukisan Yos Suprapto di Galeri Nasional Indonesia, karya-karya seni tahun lalu menjanjikan dan menghadirkan kebebasan dalam berkarya. Seperti tahun-tahun sebelumnya, kami memilih karya seni yang menonjol untuk kami tampilkan dalam laporan khusus Karya Seni Pilihan Tempo 2024. Menurut para juri, karya-karya musik, seni rupa, seni pertunjukan, dan sastra itu menjanjikan karena out of the box.