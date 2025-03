Sonic Linguistic 2025 Kembali, Ajang Bergengsi Pelajar se-Indonesia Dimulai

Info Event - Ajang kompetisi tahunan terbesar dari MAN Insan Cendekia Serpong kembali bergulir. Sonic Linguistic 2025 siap menjadi medan pertarungan bagi pelajar terbaik dari seluruh penjuru negeri. Tahun ini, acara hadir dengan gebrakan lebih besar, mengusung konsep "Show Your Brain in Science and Link Your Imagination on Language, Sport, Art, Culture, and Linguistic!".