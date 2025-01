Tahun Baru Imlek 2025: Staycation Seru di Best Western Premier The Hive

Best Western Premier The Hive di Jakarta Timur menawarkan pengalaman istimewa untuk memanfaatkan momen libur panjang ini. Dengan promo spesial mulai dari IDR 750.000 per malam, Anda bisa menikmati kenyamanan menginap di hotel bintang lima lengkap dengan sarapan untuk dua orang. Tak hanya itu, akses gratis ke gym dan kolam renang menjadi pelengkap sempurna untuk relaksasi Anda.