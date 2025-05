The Papandayan Hadirkan Promo Spesial Ulang Tahun

Info Event - Di usianya yang ke-35, The Papandayan menegaskan eksistensinya sebagai hotel bintang lima yang tak hanya konsisten menjaga kualitas, tetapi juga terus berinovasi menyuguhkan pengalaman menginap dan bersantap yang tak terlupakan. Bertempat di jantung Kota Bandung, tepatnya di Jl. Gatot Subroto No. 83, The Papandayan mempersembahkan sejumlah promo spesial sebagai bentuk apresiasi kepada para tamu setia.