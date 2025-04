TEMPO.CO, Jakarta – “Kubah hari kiamat” yang kedua telah dibangun di daerah Arktik di Svalbard, Norwegia. Kubah yang baru dibangun itu untuk menampung buku-buku berharga dari seluruh dunia, untuk mengantisipasi segala kejadian ekstrem, seperti perang nuklir.



Buku-buku itu akan disimpan dalam bentuk digital. Selain Norwegia, Brasil dan Meksiko akan menjadi yang pertama menyimpan data-datanya di kubah.



Tempat yang disebut dengan The Vault itu juga disebut dengan Arsip Arktik Dunia, berpusat di Svalbard. Di tempat ini sebelumnya juga sudah berdiri The Global Seed Vault, tempat pengumpulan besar benih-benih yang dapat menolong umat manusia untuk bertahan ketika suplai makanan tersapu bersih.



Teknologi baru yang mengagumkan dari perusahaan bersama Piql akan digunakan untuk tempat penyimpanan data. Teknologi itu berupa film, bukan hard drive atau bentuk penyimpanan lain.



Dengan keahlian di film dan menggunakan dana dari Uni Eropa dan Norwegian Research Council and Innovation Norway, Piql melakukan penelitian luas mengenai film sebagai media penyimpanan.



Kepada NRK, Penyiaran Nasional Norwegia, Kartrine Loen Thomson dari Piql mengatakan, “Kami percaya kami dapat menyelamatkan data menggunakan teknologi kami sampai 1.000 tahun kemudian.”



Film ini akan disimpan dalam tambang yang disebut dengan Mine 3, yang membeku dalam permafrost, memastikan dalam suhu yang konstan.



Svalbard terutama sekali adalah arena yang aman untuk menyimpan buku berharga.



Norwegia mempunyai kedaulatan atas archipelago berdasarkan perjanjian Svalbard tahun 1920, yang ditandatangani oleh 42 negara dan secara efektif menjadikan Svalbard daerah demiliter.



Pal Berg, dari SNSK, firma pertambangan batu bara Norwegia, mengatakan, “Kita yakin tidak akan pernah ada serangan militer.”



Sejauh ini Amerika dan Inggris memutuskan tidak menyimpan arsip-arsip nasional di kubah, tapi mungkin mereka akan bergabung dengan Brasil dan Meksiko dalam menjadi yang pertama menyimpan data nasionalnya.



Eric Cardoso, dari Arsip Nasional Meksiko, mengungkapkan, “Ada perasaan khusus saya harus menyimpan memori bangsa saya di kepulauan Arktik.”



