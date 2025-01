Riset Konservasi Indonesia Ungkap Kemunculan Paus Orca di Kaimana, Bagaimana Pergerakannya?

Paus Orca jarang muncul di perairan tropis seperti di Indonesia. Kemungkinan kemunculannya hanya 0-0,10 individu per 100 kilometer persegi. Keberadaan hewan ini di perairan domestik akhirnya tercatat dalam penelitian terbit di jurnal ilmiah pada 10 Januari lalu. Jurnal tersebut berjudul "Insights into cetacean sightings, abundance, and feeding associations: observations from the boat lift net fishery in the Kaimana important marine mammal area, Indonesia".