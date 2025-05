TEMPO.CO, JNyaru Menteng - Memperingati Hari Orangutan Internasional pada 19 Agustus 2015 lalu, sebanyak 20 individu orangutan dari Program Reintroduksi Orangutan Kalimantan Tengah di Nyaru Menteng dilepasliarkan ke Hutan Lindung Bukit Batikap, Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah. Ke-20 orangutan itu terdiri dari 11 betina dan 9 jantan, empat pasangan ibu dan anak, serta lima orangutan semi-liar dan 15 orangutan rehabilitan.



Sejak tahun 2012 hingga kini, BOS Foundation di Nyaru Menteng telah melepasliarkan 136 orangutan ke habitat alami mereka di Hutan Lindung Bukit Batikap. Dengan dilepasliarkannya 20 orangutan lagi, maka orangutan yang dilepasliarkan di Batikap oleh Nyaru Menteng menjadi 156 individu.



“Kami bangga dapat melakukan pelepasliaran ini, 20 individu merupakan angka yang tidak sedikit. Mereka ini orangutan titipan Pemerintah yang telah kami rehabilitasi lebih dari 10 tahun. Saya harap ini bisa menjadi awal perjalanan indah mereka menetap di habitat alaminya,” ujar Denny Kurniawan, Manajer Program Nyaru Menteng, Selasa 25 Agustus 2015.



Kepala Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam (BKSDA ) Kalimantan Tengah, Nandang Prihadi, menekankan pentingnya upaya pelepasliaran orangut an di Kalimantan Tengah. “Jumlah orangutan yang masih berada di dalam pusat rehabilitasi besar sekali, dan kita perlu mengembalikan mereka ke alam liar, begitu mereka telah siap,” ujarnya.



Pelepasliaran ini juga menandai perpanjangan kesepakatan kerja sama antara Yayasan BOS dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengenai konservasi orangutan dan habitatnya di Kalimantan Tengah. Perjanjian kerja sama memberikan izin kepada Yayasan BOS untuk melaksanakan rangkaian pelepasliaran orangutan di Provinsi Kalimantan Tengah, terutama di Hutan Lindung Bukit Batikap.



Jamartin Sihite, CEO Yayasan BOS, pihaknya sangat mengharapkan dukungan berupa komitmen pemerintah bagi perlindungan habitat orangutan, terutama terkait dengan upaya pengalokasian lahan sebagai areal konsesi restorasi ekosistem untuk habitat yang layak bagi orangutan. “Sudah saatnya pemerintah lebih peduli terhadap upaya konservasi orangutan dengan menyediakan habitat bagi mereka, karena selain melindungi orangutan dari ancaman kepunahan, melestarikan habitat orangutan berarti berupaya mewujudkan kualitas hidup yang layak dan kesejahteraan bersama.”



Di samping dukungan Pemerintah, kegiatan pelepasliaran ini juga didukung oleh seluruh

masyarakat Murung Raya, demikian juga donor perseorangan, organisasi-organisasi mitra seperti BOS Switzerland, the Australian Commonwealth Department of the Environment, dan organisasi konservasi di seluruh dunia. “Yayasan BOS juga sangat berterima kasih atas dukungan finansial dan logistik dari sektor swasta seperti Bank Negara Indonesia,” ujar Jamartin.



