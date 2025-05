4 Hewan dengan Perilaku Reproduksi Unik

TEMPO.CO, Jakarta - Hari Valentine menginspirasi orang untuk membeli cokelat dan membuat makan malam yang romantis bagi seseorang yang mereka kasihi. Tapi lain halnya dengan hewan. Seringkali hewan jantan melakukan gerakan luwes untuk menarik perhatian betina. Berikut beberapa cara hewan menarik perhatian calon pasangan mereka:



1. Koala

Koala jantan berteriak memanggil betina pada tengah malam saat musim perkawinan tiba. Teriakan tersebut akan ditangkap oleh betina melalui struktur laring mereka. Bill Ellis, peneliti koala dari University of Queensland, mengatakan koala betina akan mendatangi si jantan yang berteriak dengan suara lantang.

Saat kawin koala laki-laki akan naik ke punggung si betina. Kemudian jantan akan menggigit sang betina di tengkuk yang berujung pada proses reproduksi. “Tapi saat si jantan memaksa, koala betina bisa menggigit dan mencakar laki-laki,” kata Ellis, seperti dikutip dari Livescience.

2. Landak

Bagaimana landak kawin saat duri mereka meruncing? Pertanyaan ini selalu menarik. Tapi ternyata landak memiliki cara sendiri untuk kawin. Landak dibagi menjadi dua kelompok besar: old world yang hidup di tanah dan new world yang hidup di pohon, yang biasanya hidup soliter. Kedua kelompok ini memiliki strategi kawin yang berbeda.

Jenis old world biasanya monogami. Pakar landak dari Queens College di New York, Uldis Roze, mengatakan landak jenis ini kawin setiap tahun dan berkembang biak sangat cepat. Sedangkan hingga saat ini data reproduksi tentang landak new world masih sangat kurang.

Satu yang diketahui ialah landak betina jenis new world hanya subur selama 8 sampai 12 jam setiap tahunnya. “Musim kawin terjadi pada September, ketika betina mengeluarkan lendir dari organ vitalnya yang berbau tajam sehingga menarik jantan,” ujar Roze.

Landak jantan yang tertarik aroma ini akan menghampiri si betina. Apabila ada jantan lain, maka kedua jantan tersebut akan terlibat perkelahian sampai mati. Jantan yang menang akan naik ke pohon, tempat jantan betina, lalu naik ke punggung betina.

3. Pinguin

Musim reproduksi hewan kutub ini terjadi selama musim panas berlangsung di Antartika. Yakni, sepanjang Oktober sampai Februari. Jantan harus membangun sarangnya sendiri untuk merayu si betina. Saat membangun sarang tersebut, beberapa pinguin betina menghampiri si jantan dan membantu mendirikan sarang. Beberapa betina akan bergantian memeriksa sarang baru tersebut. Setelah perempuan memilih pasangannya mereka akan ‘bersolek’. Perempuan kemudian berbaring di tanah, lalu si jantan akan menaikinnya untuk bercinta.

4. Gurita

Hewan bertentakel ini menggunakan isyarat kimia untuk mencari pasangannya. Tapi saat bertemu, gurita jantan langsung ekstra waspada karena meski bukan hewan pemilih, gurita betina akan memakan pasangannya setelah mereka berhubungan. Saat reproduksi, gurita jantan akan menyisipkan hectocotylus, penis gurita, ke rongga mantel betina. Organ yang juga biasa disebut sebagai tangan ketiga gurita ini akan lepas dengan sendirinya saat sudah masuk ke dalam organ vital gurita betina. Tangan ketiga ini menyimpan sekantung sperma yang bernama spermatophores.



