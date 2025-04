TEMPO.CO, Jakarta - Dunia digegerkan dengan sosok misterius yang terdampar di kawasan perairan Dusun Hulung, Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku, pekan lalu. Setelah ilmuwan turun ke lapangan dan memastikan bahwa itu bukan kraken atau cumi-cumi raksasa.



"Dari ukurannya yang mencapai 22 meter, kami menduga itu paus biru atau paus sirip," kata Sekar Mira, peneliti paus dari LIPI, saat dihubungi, kemarin. Dia menduga paus tersebut terdampar karena kelaparan.



Samudra memang tempat yang menyimpan banyak misteri. Mulai Palung Mariana di perairan Filipina, yang merupakan perairan terdalam di Bumi—sekitar 11 kilometer, hingga satwa-satwa laut yang besar. Selain paus, berikut ini lima satwa laut terbesar di keluarganya, seperti dikutip dari laman berita Live Science.



1. Ikan Terbesar, Hiu Paus





Free diver sedang menyelam bersama seekor hiu paus. (Wikipedia)



Ikan terbesar adalah hiu paus (Rhincodon typus). Panjangnya bisa mencapai 12 meter dan berat sekitar 20,6 ton atau dua kali berat bus sekolah.



Habitat hiu paus berada di perairan tropis, seperti Indonesia, Samudera Atlantik, dan Indo-Pasifik. Sayangnya, raksasa yang kerap ditemui berenang bersama penyelam ini sering terjerat jala bycatch atau disambar kapal laut. International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) mencamtumkan ikan ini ke dalam kategori langka.



2. Moluska Raksasa





Moluska raksasa (Shutterstock.com)



Keluarga hewan cangkang yang berlendir ini mencapai panjang 1,2 meter dengan berat lebih dari 227 kilogram. Namanya Tridacna gigas. Kerang yang biasa tinggal di dasar laut ini terlihat seperti gading gajah.



3. Ubur-ubur Terbesar





Ubur-ubur raksasa (livescience.com)



Ubur-ubur singa alias Cyanea capillata saat lahir hanya berukuran 1,3 sentimeter. Namun, saat dewasa, ukurannya bisa mencapai 2 meter. Bahkan ilmuwan pernah menemukan yang panjangnya mencapai 15 meter.



Meski dari penampilan tampak lucu, tapi jangan sekali-kali mengganggunya. Sebab, sengatannya bisa sangat melumpuhkan. Di lepas pantai New Hampshire, Amerika Serikat, dilaporkan 50-100 orang tersengat ubur-ubur pada 2010.



4. Cumi-cumi Terbesar





Dua orang peneliti sedang mengukur cumi-cumi raksasa. (Reuters)



Ini baru kraken. Ukurannya memang tak mencapai dua kali besar rumah, tapi hanya dua meter. Namun itu tetap menjadikannya yang terbesar di antara keluarga Cephalopoda di Bumi. Namanya Architeuthis dux.



"Tentakelnya yang juga besar membuat panjang total cumi-cumi ini sekitar 18 meter," kata Michael Vecchione, kurator Cephalopoda di Smithsonian Institution National Museum Sejarah Alam di Washington, DC.



Pada era purba, cumi-cumi terbesar adalah Parapuzosia seppenradensis. Panjang tubuhnya mencapai enam meter.



5. Arthropoda Terbesar





Kepiting laba-laba Jepang. (livescience.com)



Dalam keluarga Arthropoda, hewan tanpa tulang belakang dengan kaki beruas, kepiting laba-laba Jepang (Macrocheira kaempferi), menjadi yang terbesar.



M. kaempferi memiliki panjang rentangan kaki sekitar 3,8 meter. Arthropoda yang sudah punah dan terbesar adalah Jaekelopterus rhenaniae, kalajengking laut raksasa yang bisa tumbuh mencapai 2,5 meter.



