6 Lokasi Nonton Live Streaming Gerhana Matahari Total Amerika

TEMPO.CO, Jakarta - Gerhana matahari total akan terjadi di Amerika Serikat pada 21 Agustus mendatang. Komunitas pemburu gerhana dari berbagai belahan dunia pun dikabarkan berbondong-bondong pergi ke negara bagian Oregon untuk pergi menyaksikan gerhana yang terakhir kali terjadi di Amerika pada 1918 itu.



Bagi yang tidak bisa pergi ke Amerika, jangan bersedih dahulu. Anda bisa menyaksikannya secara live streaming di kanal-kanal berikut:



Baca: Cinta Asworo-Catharina Bersemi Saat Gerhana Matahari



1. NASA

Badan Antariksa Amerika Serikat (NASA) akan menayangkan secara langsung proses gerhana dari awal hingga berakhir di laman situs mereka di nasa.gov. NASA akan menggunakan gambar dari 12 belas wahana antariksa yang mereka punya. Saluran televisi NASA juga akan menayangkan program Eclipse Across America: Through the Eyes of NASA.



2. THE WEATHER CHANNEL

Saluran televisi kabel ini juga akan menayangkan siaran langsung gerhana matahari total. Mereka akan mendokumentasikan peristiwa ini dari lima lokasi, yaitu Madras, Oregon; Jackson Hole, Wyoming; Carbondale, Illinois; Clemson, South Carolina; dan, Nashville, Tennessee. Siaran akan dimulai pada pukul enam pagi waktu setempat, lengkap dengan ramalan cuaca dan kondisi saat terjadinya gerhana.



Baca: Benarkah Memandang Gerhana Matahari Bisa Bikin Buta?



3. CNN-VOLVO

Kantor berita CNN akan bekerja sama dengan Volvo untuk menyiarkan live streaming dari empat lokasi berbeda. Di antaranya, yaitu Snake River Valley, Idaho; Beatrice, Nebraska; Blackwell, Missouri; dan Charleston, South Carolina. Mereka akan menggunakan kamera 360 derajat berresolusi 4K dan berteknologi virtual reality. Artinya, Anda bisa melihatnya secara langsung di saluran CNN, aplikasi, maupun perangkat VR.



4. SCIENCE CHANNEL

Science Channel akan live streaming melalui Facebook dari Madras, Oregon. Saluran ini juga akan menyiarkan program special The Great American Eclipse pukul 9 malam waktu setempat.



Baca: Puncak Gerhana Matahari Cincin Berada di Atas Mentawai



5. ASTRONOMY.COM

Situs ini akan live streaming dengan resolusi HD dari Denver, Coloradp. David Brewer, anggota dari Denver Astronomical Society dan Southern Cross Astronomical Society, akan mengunggah live streaming dari teleskop Celestron EdgeHD 800 dan kamera mirrorless Sony A7RII. Meski Denver tidak termasuk dalam jalur gerhana total, tapi tetap masuk dalam cakupan walaupun hanya 92 persen.



6. THE ECLIPSE BALLONING PROJECT

Siswa SMA dan universitas di Amerika juga akan melepas dari 100 balon ke atmosfer pada jalur gerhana yang bisa merekam gerhana dari ketinggian 1.000 kaki.



Baca: Gerhana Matahari Total Hasilkan Puluhan Riset



Simak berita menarik lainnya tentang gerhana matahari hanya di kanal Tekno Tempo.co.



NEWS WEEK | SASTI HAPSARI NURDIANA | AMRI MAHBUB