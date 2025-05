7 Fakta tentang Risin, Racun Pembunuh Kim Jong-nam

TEMPO.CO, Jakarta - Keracunan diduga menjadi penyebab kematian Kim Jong-nam, saudara tiri Presiden Korea Utara Kim Jong-un. Jong-nam diduga dibunuh memakai racun yang bernama risin (tetrodotoxin).



Lembaga intelijen Korea Selatan menduga Kim Jong-nam diserang dua agen perempuan mata-mata Korea Utara. Yang mengejutkan, salah satu perempuan itu—kini sudah ditahan—berasal dari Indonesia, yakni Siti Aisyah.



Risin dipakai membunuh Jong-nam diduga dengan disemprotkan ke wajahnya, meski ada juga yang beranggapan dengan disuntikkan. Berikut ini sejumlah fakta tentang risin.



1. Risin bisa didapat dari pemurnian biji jarak, tanaman yang banyak terdapat di Indonesia dan masuk biji-bijian Ricinus communis.



2. Risin bekerja dengan mencegah sel-sel membuat protein yang dibutuhkan tubuh. Tanpa protein, sel-sel pun mati. Bila menyerang seluruh tubuh, risin dapat menyebabkan kematian.



3. Gejala-gejala keracunan risin sangat cepat, termasuk dehidrasi yang parah serta menyerang hati dan ginjal. Tapi gejala itu bergantung pada banyak racun yang digunakan. Jadi serangannya bisa dalam waktu jam atau berhari-hari.



4. Risin sangat beracun jika terhirup, disuntikkan, atau tertelan. Racun ini juga dapat mematikan bila masuk sebagai debu mata atau diserap melalui kulit yang rusak.



5. Sejumput bubuk risin yang dimurnikan dengan ukuran garam meja halus bisa membunuh orang dewasa. Dosis yang mematikan pada umumnya adalah sekitar 22 mikrogram per kilogram berat badan jika masuk lewat injeksi atau inhalasi (sama dengan 1,78 miligram untuk orang dewasa rata-rata). Paparan lewat oral justru mengurangi daya racunnya, karena beberapa jenis racun tidak aktif di perut. Dosis oral mematikan untuk oral pada manusia dewasa adalah sekitar 1 miligram per kg.



6. Jadi, bagaimana dengan orang yang makan biji jarak, akankah keracunan? Ya, terutama bila biji itu dikunyah. Tapi keracunan seperti ini tingkat kemungkinan terselamatkannya cukup tinggi, mencapai 98 persen. Pada 2013, perempuan 37 tahun bisa diselamatkan setelah menelan 30 biji jarak, meski harus dirawat di rumah sakit cukup lama.



7. Risin antara lain muncul dalam serial televisi Breaking Bad, yang bercerita tentang Walter White, guru kimia yang mengidap penyakit kanker dan beralih menjadi gembong crystal meth. Awal 2013, seorang aktris asal Texas mengirim surat-surat yang dicampur risin ke Presiden Barack Obama dan Wali Kota New York Michael Bloomberg. Racun tersebut segera diketahui dan tak ada seorang pun yang terluka.



NATIONAL GEOGRAPHIC | POPULAR SCIENCE | HOTMA SIREGAR | NS