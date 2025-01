Alibaba Cloud Pamer Model AI Baru dalam Developer Summit 2025, Apa Lagi yang Dipajang?

Vice President of International Business sekaligus Head of International Products and Solutions Alibaba Cloud Intelligence Dongliang Guo mengatakan entitasnya berkomitmen memberikan manfaat nyata bagi pengembang teknologi di seluruh dunia. “Lewat model AI yang mutakhir, infrastruktur cloud yang lebih baik, serta program dukungan yang mudah diakses," katanya di sela acara tersebut.