Anda Pernah Salah Ingat? Penelitian Ini Ungkap Penyebabnya

TEMPO.CO, WASHINGTON DC – Pernahkah Anda salah mengingat? Tenang saja, salah ingat bukan berarti Anda pikun. Penelitian yang baru dirilis di Proceedings of the National Academy of Sciences menyebutkan terkadang otak mengingat hal dengan konsep yang sama.



Dalam neurosains, otak tak selalu mengutamakan hal yang sensasional. Banyaknya ingatan dengan konsep yang sama atau mirip, membuat otak salah mengingat sesuatu.



Contohnya, sebuah percoban yang menunjukkan daftar kata yang terkait dengan musim dingin, seperti es, salju, angin, dan lain-lain. Dalam paradigma ini, meskipun kata ‘dingin’ tak ditunjukkan, orang akan seperti melihat objek ini. Ini adalah salah mengingat yang paling sederhana.



“Kami menduga salah ingat terjadi karena kata ‘dingin’ punya konsep serupa dengan daftar kata musim dingin yang dilihat orang,” kata peneliti.



Meskipun kesamaan konsep ini dikenal dalam teori kognitif, tapi hubungannya dengan syaraf tak diteliti rinci.



Dengan menggunakan percobaan daftar kata dan Functional magnetic resonance imaging (fMRI), peneliti mencoba melacak aktivitas otak. Peneliti membandingkan beberapa hasil pemindaian, mencari kemiripan dalam aktivitas syaraf saat orang memikirkan kata-kata dalam daftar.



Kemudian mereka menganalisa kemiripan antara keterkaitan pola ini dengan syaraf dan proses salah ingat di otak manusia.



Selama percobaan, peneliti menggunakan daftar kata yang berbeda. Hal ini memungkinkan peneliti membandingkan kesalahan yang berbeda saat otak mengingat.



Mereka menemukan pola yang sama dalam kesalahan yang berbeda. Tapi pola setiap orang dalam salah ingat ini berbeda.



Ini menunjukkan setiap orang punya proses mengingat untuk setiap daftar kata. Soalnya, setiap daftar kata punya karakter tersendiri.



ARSTECHNICA.COM | TRI ARTINING PUTRI