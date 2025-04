Belakangan ini nama Lewandoski ramai dibicarakan karena mendirikan sebuah kelompok keagamaan bernama Way of the Future. Maksud dari kelompok tersebut adalah menjadikan kecerdasan buatan di atas segalanya.

Tim The Way of the Future tidak menanggapi terkait informasi lebih lanjut tentang Tuhan kecerdasan buatan. Tim tersebut hanya mengatakan, sejarah mencatat teknologi baru dan temuan ilmiah akan terus membentuk suatu agama baru dan membunuh tuhan-tuhan lama.