Apa Sih Istimewanya Senyum Simpanse Mirip Manusia?

TEMPO.CO, Portsmouth - Marina Davila-Ross dan koleganya dari Centre for Comparative and Evolutionary Psychology University of Portsmouth Inggris mempelajari ekspresi wajah simpanse untuk mengungkap asal-usul evolusi ekspresi tertawa dan tersenyum manusia.

Simpanse bukan hanya senang minum minuman beralkohol dan telah terbukti menikmati masakan. Penelitian lebih lanjut menemukan bahwa, seperti manusia, simpanse juga dapat membuat senyum tanpa suara. Davila-Ross mengatakan sifat “senyum diam” ini memungkinkan manusia dan simpanse berkomunikasi dengan lebih banyak cara daripada hewan lain.

Mereka merekam ekspresi 46 simpanse di Chimfunshi Wildlife Orphanage. Mereka melacak dan memotret berbagai ekspresi senyum simpanse untuk memperoleh gambaran yang lebih rinci dari wajah simpanse. “Komunikasi simpanse ternyata mirip dengan manusia. Simpanse mampu menghasilkan senyum tanpa disertai suara tertawa,” kata Davila-Ross, dalam penelitian yang dimuat di jurnal Plos One, 10 Juni 2015.(baca: Evolusi Senyum Simpanse Ternyata Mirip Saat Manusia Tertawa)

Anggota peneliti Kim Bard, yang merancang ChimpFACS, sistem coding untuk mengukur gerakan wajah simpanse, mengatakan sistem coding memungkinkan mereka memeriksa gerakan wajah yang sangat halus dan membandingkan ekspresi wajah manusia dan simpanse berdasarkan komposisi otot mereka.

Dengan menganalisis rekaman video dari simpanse yang bermain, peneliti menemukan enam gerakan utama pada wajah yang tampak pada binatang liar itu dan manusia. Mereka mengklaim ini adalah bukti pertama bahwa simpanse, seperti manusia, bisa fleksibel menghasilkan ekspresi wajah tanpa bersamaan dengan suara.

Studi ini meneliti spesifikasi jenis senyum yang menyertai suara tawa dan menemukan bahwa jenis senyum ini memiliki asal-usul evolusi yang sama seperti senyum manusia ketika mereka tertawa. Hal ini menunjukkan jenis senyum manusia membutuhkan evolusi dari ekspresi positif kera purba. “Fleksibilitas dalam ekspresi wajah sudah hadir di kera purba dan muncul jauh sebelum manusia berevolusi,” kata Kim Bard.

Davila-Ross mengatakan masih ada perbedaan utama antara manusia dan kera purba. “Simpanse jarang menampilkan kerutan atau keriput di sekitar mata ketika tertawa, tapi sifat ini sering ditunjukkan oleh manusia yang tertawa. Hal itu disebut Duchenne laughter, yang memiliki dampak positif, terutama pada pendengar manusia.”

Simpanse dan manusia diperkirakan berbagi sekitar 96 persen dari materi genetik mereka. Inilah yang membuat dua spesies itu lebih dekat satu sama lain daripada salah satu dari mereka kepada kera atau gorila.

SCIENCE DAILY | PLOS ONE | DAILY MAIL | RT | AHMAD NURHASIM