Apakah Binatang Bisa Benar-benar Mengerti Bahasa Manusia?

Kanzi di antaranya mengerti beberapa tuturan bahasa Inggris. Dalam studi 1993, tim penelitinya menemukan ketika bonobo itu mendengarkan kalimat yang baru, seperti "Put on the monster mask and scare Linda," dia dapat mengerjakan yang diminta itu sekitar tiga dari empat kali instruksi. Itu melampaui kemampuan anak usia 2,5 tahun.

Beberapa jenis anjing sepertinya menguasai tata bahasa. Salah satunya adalah Chaser, seekor anjing border collie yang sangat terlatih dan dikenal sebagai anjing terpintar di dunia yang mampu mempelajari lebih dari 1000 kata. Menurut studi 2011, Chaser--mati pada 23 Juli 2019--bisa membedakan perintah seperti "bring the sock to the ball" dan "bring the ball to the sock" yang mengindikasikan pemahaman dasar dari syntax.