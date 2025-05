Astronom Arizona Temukan Dua Kelompok Supernova Ia

TEMPO.CO, Arizona - Tim astronom yang dipimpin peneliti University of Arizona telah menemukan beberapa jenis supernova--ledakan dahsyat bintang yang mengakhiri hidup bintang itu--lebih beragam daripada perkiraan sebelumnya. Temuan ini memiliki implikasi terhadap pertanyaan dalam kosmologi, seperti seberapa cepat alam semesta berkembang sejak zaman Big Bang?



Dalam teori Big Bang, keadaan awal alam semesta sangat panas dan padat karena merupakan kompresi ruang, energi, dan massa yang sangat kecil, kemudian mengembang secara terus-menerus sampai saat ini. Keadaan awal alam semesta ini, menurut pengukuran mutakhir, dimulai sekitar 13,7 miliar tahun lalu. Temuan yang dipublikasikan di Astrophysical Journal edisi 11 April 2015 itu mengisyaratkan bahwa meluasnya alam semesta mungkin tidak secepat seperti yang disebut di buku pelajaran.



Tim yang dipimpin oleh astronom University of Arizona, Peter A. Milne, itu menemukan supernova tipe Ia atau yang paling terang telah dianggap begitu seragam oleh para kosmolog. Tipe Ia jatuh ke dalam populasi bintang yang berbeda. Temuan ini analog dengan sampling pilihan 100 watt bola lampu di toko lampu yang menemukan bahwa lampu-lampu itu bervariasi dalam hal tingkat kecerahan. Selain tipe Ia, ada pula supernova tipe Ib, Ic, dan II.



"Kami menemukan bahwa perbedaan tidak acak, tapi menyebabkan pemisahan supernova tipe Ia menjadi dua kelompok. Kelompok yang ada di dekat kita terbilang minoritas, ternyata mayoritas pada jarak jauh. Itu terjadi ketika alam semesta masih muda," kata Milne, astronom dari Departemen UA Astronomi dan Steward Observatory. "Ada populasi bintang yang berbeda di luar sana, dan mereka belum diakui. Asumsinya, ketika Anda pergi dekat maupun jauh, jenis supernova Ia sama. Itu tampaknya tidak menjadi masalah."



Penemuan ini bisa merontokkan harapan baru terhadap pandangan yang telah mapan bahwa pengembangan alam semesta terjadi pada tingkat yang lebih cepat dan lebih cepat lagi untuk saling menjauh antargalaksi. Energi yang menyebabkan adanya pergerakan yang makin cepat alam semesta itu dikenal sebagai dark energy. Pandangan ini didasari pengamatan yang menghasilkan penghargaan Nobel Fisika 2011 yang diberikan kepada tiga ilmuwan, termasuk alumnus Universitas of Arizona, Brian P. Schmidt.



Para pemenang Nobel itu menemukan banyak supernova tampak lebih redup dibanding yang diperkirakan karena mereka telah pindah lebih jauh dari Bumi. Mereka harus melakukan itu jika alam semesta mengembang dengan kecepatan yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kecepatan bintang-bintang dan galaksi yang menjauh satu sama lain meningkat. Dengan kata lain, sesuatu telah mendorong alam semesta mengembang lebih cepat dan lebih cepat lagi.



Gagasan di balik alasan ini, Milne menjelaskan, adalah supernova tipe Ia kebetulan memiliki kecerahan yang sama. Mereka semua akhirnya sangat mirip ketika meledak. "Begitu orang tahu alasan ini, mereka mulai menggunakan hal ini sebagai penanda penting sisi jauh alam semesta.”



"Para supernova jauh harus seperti yang di dekatnya karena mereka terlihat seperti mereka. Tapi karena mereka lebih lemah ketimbang yang diharapkan, itu menyebabkan orang menyimpulkan mereka lebih jauh dari yang diharapkan. Ini pada gilirannya telah menyebabkan kesimpulan bahwa alam semesta mengembang lebih cepat daripada itu di masa lalu."



Milne dan kawannya, Ryan J. Foley dari University of Illinois di Urbana-Champaign, Peter J. Brown dari Texas A & M University, dan Gautham Narayan dari National Optical Astronomy Observatory di Tucson mengamati contoh supernova tipe Ia dalam cahaya ultraviolet, dan cahaya itu dapat terlihat. Untuk penelitian ini, mereka menggabungkan pengamatan yang dilakukan oleh teleskop luar angkasa Hubble dengan yang dibuat oleh satelit Swift NASA.



Data yang dikumpulkan dengan Swift penting karena perbedaan antar populasi bintanga-- pergeseran sedikit ke arah merah atau spektrum biru -- yang halus dalam cahaya tampak. Alat ini telah digunakan untuk mendeteksi supernova tipe Ia sebelumnya. Tapi menjadi jelas hanya melalui Swift yang merupakan tindak lanjut observasi cahaya ultraviolet.



"Ini hasil yang bagus," kata Neil Gehrels, peneliti utama dari satelit Swift, yang ikut menulis makalah tersebut. "Saya senang bahwa Swift telah menyediakan pengamatan penting. Ini menunjukkan fleksibilitas satelit kami untuk menanggapi fenomena baru dengan cepat." Realisasi bahwa ada dua kelompok jenis supernova Ia dimulai dengan data Swift.



Menurut Milne, sebelumnya tidak ada yang menyadari bahwa semua supernova ini dilemparkan dalam ”tong” yang sama. ”Tapi jika Anda melihat 10 dari mereka di dekatnya, mereka 10 akan menjadi lebih merah rata-rata ketimbang sampel 10 supernova yang jauh."



Para peneliti menyimpulkan bahwa beberapa percepatan yang dilaporkan dari alam semesta dapat dijelaskan dengan perbedaan warna antara kedua kelompok supernova. Dengan demikian, memerlukan lebih sedikit energi gelap daripada yang diperkirakan. Para penulis menunjukkan bahwa lebih banyak data yang harus dikumpulkan sebelum para ilmuwan dapat memahami dampak saat ini untuk mengukur dark energy.



SCIENCE DAILY | AHMAD NURHASIM