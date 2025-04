Astronom Sebut Jupiter Anggota Tata Surya Tertua

TEMPO.CO, San Francisco - Para astronom akhirnya mengetahui berapa umur Jupiter. Inti planet gas raksasa itu telah tumbuh 20 kali lebih besar dari Bumi selang 1 juta tahun setelah matahari terbentuk, menurut sebuah studi yang dikutip Space.com, Senin 12 Juni 2017.



"Jupiter adalah planet tertua tata surya, dan inti padatnya terbentuk dengan baik sebelum gas nebula matahari hilang," ujar penulis utama studi itu, Thomas Kruijer, dari University of Munster di Jerman dan Lawrence Livermore National Laboratory di California, dalam sebuah pernyataan.



Sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu, sistem tata surya bersatu, yang berasal dari awan gas dan debu yang sangat besar. Matahari terbentuk lebih dulu, dan planet-planet kemudian diakumulasikan dari bahan sisa yang berputar mengelilingi bintang yang baru lahir.

Karya teoretis ini menyebutkan bahwa Jupiter terbentuk cukup awal dalam sejarah tata surya, namun usia planet yang sebenarnya tetap menjadi misteri, kata Kruijer dan rekan-rekannya.



Para periset tersebut mengukur formasi dan pertumbuhan Jupiter dengan menganalisis umur meteorit besi tertentu yang telah jatuh ke Bumi. Usia ini ditentukan dengan mengukur limpahan molibdenum dan isotop tungsten.



Pekerjaan ini menunjukkan bahwa meteorit itu berasal dari dua "waduk" yang terpisah secara spasial selama 2 juta sampai 3 juta tahun, dimulai sekitar 1 juta tahun setelah tata surya terbentuk, kata periset tersebut.



"Mekanisme yang paling masuk akal untuk pemisahan yang efisien ini adalah pembentukan Jupiter," tulis para peneliti dalam studi baru, yang dipublikasikan secara online pada 12 Juni dalam jurnal Proceedings of the National Academy of Sciences.



Tingkat pertumbuhan Jupiter melambat setelahnya, kata mereka. Raksasa gas tersebut tidak mencapai 50 massa Bumi sampai minimal 3 juta sampai 4 juta tahun setelah formasi matahari, kata para peneliti. Jupiter saat ini sekitar 318 kali lebih masif dari Bumi.



SPACE | ERWIN Z